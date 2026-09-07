Narayanpur: पपलाज माता की छठी पदयात्रा जयकारों के साथ रवाना, मंगलवार को पहुंचेगी घाटा

बुधवार को दोपहर 12 बजे माता रानी को भोग लगाया जाएगा। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। समिति की ओर से पदयात्रियों के लिए मार्ग में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। छठी पदयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। आयोजकों ने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य माता के प्रति आस्था के साथ क्षेत्र में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करना है।