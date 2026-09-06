Alwar: इन 9 वार्डों में निर्दलीय बिगाड़ेंगे भाजपा-कांग्रेस का खेल, भाजपा-कांग्रेस की बढ़ी टेंशन 

निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में आने से इन वार्डों में चुनावी मुकाबला ज्यादा दिलचस्प हो गया है। खासतौर पर ऐसे प्रत्याशी, जिनकी अपने इलाके में व्यक्तिगत पहचान या मजबूत स्थानीय पकड़ है, वे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने ही दल के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं।