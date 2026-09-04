Alwar: अलवर जिले के 12 निकायों में अब 1713 प्रत्याशी, आज मिलेंगे चुनाव चिह्न

representative picture (patrika)
अलवर जिले की 12 नगर निकायों के लिए सियासी दंगल अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच भारी मान-मनौव्वल देखने को मिली। कई जगह बागियों को बैठाने में पार्टियां कामयाब रहीं, तो कई जगह कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी है। गुरुवार को नाम वापसी का समय खत्म होने तक कुल 440 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस खींच लिए। इसके बाद अब कुल 1713 उम्मीदवार चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में चुनावी मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। यहां से 102 दावेदारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, जिसके बाद अब 344 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। नगर निगम प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्नों का आवंटन शुक्रवार सुबह 10 बजे से मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 17 में किया जाएगा। चुनाव चिह्न मिलते ही प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ घर-घर प्रचार और जनसंपर्क अभियान में उतरेंगे।
खेरली नगरपालिका में 26 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए, जिससे वहां अब 64 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। खास बात यह रही कि खेरली के वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 17 में अन्य सभी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। इसके चलते इन दोनों वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना पूरी तरह तय हो चुका है। शुक्रवार को चुनाव चिह्न मिलने के साथ ही प्रचार का शोर तेज हो जाएगा। प्रत्याशी पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के जरिए वोटरों को साधने में पूरी ताकत झोंकेंगे।
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