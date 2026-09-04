Alwar: अलवर जिले के 12 निकायों में अब 1713 प्रत्याशी, आज मिलेंगे चुनाव चिह्न

खेरली नगरपालिका में 26 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए, जिससे वहां अब 64 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। खास बात यह रही कि खेरली के वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 17 में अन्य सभी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। इसके चलते इन दोनों वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना पूरी तरह तय हो चुका है। शुक्रवार को चुनाव चिह्न मिलने के साथ ही प्रचार का शोर तेज हो जाएगा। प्रत्याशी पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के जरिए वोटरों को साधने में पूरी ताकत झोंकेंगे।