Alwar: कांग्रेस प्रत्याशी पर केस था ही नहीं, फिर भी कर दिया पर्चा निरस्त – जूली

पुलिस की ओर से 29 अगस्त, 2026 को जो वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया, उसमें साफ लिखा है कि मामले में वह एसीजेएम कोर्ट से वह दोषमुक्त हो चुका है। इसके बावजूद उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। यही नहीं पुलिस से 2 सितंबर को दोबारा जो वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है, उसके अनुसार हेमंत पर वह केस था ही नहीं। उस पर एक्सीडेंट का केस है, जिसमें 6 महीने की सजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केस ही नहीं था तो फार्म रिजेक्ट क्यों किया गया?



पुलिस एक आदमी के दो वेरिफिकेशन कैसे कर सकती है। इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त को शिकायत की गई। कोर्ट का भी हमने दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, वार्ड 58 प्रत्याशी हेमंत कुमार, नरेंद्र शर्मा, अंकित गाेयल सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे।