राजस्थान में निकाय चुनाव के बीच निर्दलीय प्रत्याशी का पलटा भाग्य, वोटिंग से पहले ही मूलचंद की जीत पक्की

रिटर्निंग अधिकारी नवनीत कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर-15 से सदस्य पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। उन्होंने बताया कि मूलचंद वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। बानसूर के वार्ड-15 में यह स्थिति इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि निकाय चुनाव में आमतौर पर प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी मैदान में नहीं होने से निर्दलीय मूलचंद वर्मा निर्विरोध सदस्य बनने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब वार्ड नंबर-15 में चुनावी प्रक्रिया अन्य वार्डों की तुलना में अलग रहेगी।