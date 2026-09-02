राजस्थान में निकाय चुनाव के बीच निर्दलीय प्रत्याशी का पलटा भाग्य, वोटिंग से पहले ही मूलचंद की जीत पक्की

बानसूर वार्ड 15 में मूलचंद वर्मा निर्विरोध (पत्रिका फोटो)
Alwar-Bansur Nagar Palika Election: नगर पालिका चुनाव के बीच कोतपूतली-बहरोड़ जिले की बानसूर नवगठित नगर पालिका के वार्ड नंबर-15 में निर्दलीय प्रत्याशी मूलचंद वर्मा निर्विरोध सदस्य तय हो गए हैं। इस वार्ड से सदस्य पद के लिए निर्धारित समय तक केवल मूलचंद वर्मा ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके सामने किसी अन्य प्रत्याशी के मैदान में नहीं आने के कारण यहां चुनावी मुकाबले की स्थिति नहीं बनी।
बता दें कि वार्ड नंबर-15 की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित है। निकाय चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान मूलचंद वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन की अंतिम समय सीमा तक उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। इसके बाद वार्ड में चुनावी मुकाबला समाप्त हो गया और मूलचंद वर्मा का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया।
इस वार्ड में कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण जांगिड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्ड नंबर-15 में सिर्फ मूलचंद वर्मा ही चुनावी मैदान में रह गए।
निर्विरोध निर्वाचन के कारण वार्ड नंबर-15 में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रत्याशी चुनने की जरूरत नहीं होगी। जबकि नगर पालिका के अन्य वार्डों में प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। बानसूर नगर पालिका में कुल 35 वार्ड हैं और निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।
रिटर्निंग अधिकारी नवनीत कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर-15 से सदस्य पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। उन्होंने बताया कि मूलचंद वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। बानसूर के वार्ड-15 में यह स्थिति इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि निकाय चुनाव में आमतौर पर प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी मैदान में नहीं होने से निर्दलीय मूलचंद वर्मा निर्विरोध सदस्य बनने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब वार्ड नंबर-15 में चुनावी प्रक्रिया अन्य वार्डों की तुलना में अलग रहेगी।
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