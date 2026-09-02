Alwar Election: कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त, मिनी सचिवालय में देर रात तक धरना

जांच के दौरान विभिन्न कारणों से 132 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। निरस्त होने वाले नामांकन पत्रों में वार्ड 1 से राशिद, वार्ड 2 से अजीत, वार्ड 3 से रामबाबू सैनी, तेज सिंह, कृष्ण कुमार बैरवा, ऊषा शर्मा, प्रकाश वर्मा और राजेंद्र सैनी शामिल हैं। इसके अलावा वार्ड 4 से सुमन जाटव, मिथलेश देवी और पुष्पा कुमारी सहित कई अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी निरस्त हुए हैं।



वार्ड 58 के कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कुमार के नामांकन को लेकर शुरू हुआ विरोध अब नगर निगम चुनाव की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।