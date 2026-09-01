Alwar: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चलते कंटेनर में आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

घटना की सूचना मिलने पर एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम सुबह करीब 6 बजकर 10 मिनट पर मौके पर पहुंची। टीम ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई।



सुबह करीब 7 बजे एमआईए अलवर से दमकल वाहन और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। कंटेनर में फोम का सामान होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई। आग बार-बार भड़क रही थी, जिससे रेस्क्यू टीम को करीब दो घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।