Alwar: प्याज की खेती हुई महंगी: अलवर में बुवाई 30% तक कम, नवंबर में बढ़ सकते हैं दाम

प्याज की खेती जेब को भारी पड़ता देख किसानों ने इसकी बुवाई कम कर दी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बुवाई करीब 30 प्रतिशत कम रहने की उम्मीद है। हालांकि बुवाई कम होने के लिए महज एक यही वजह नहीं है। प्याज के कण (प्याज का बीज) के दाम ज्यादा हैं। डीजल और मजदूरी बढ़ चुकी है, ऐसे में लागत बढ़ता देख किसान खेती से तौबा करता नजर आ रहा है।



पिछले आठ दिनों में जिलेभर में 50 फीसदी से ज्यादा रोपाई हो चुकी है। वहीं, बाजरे की कटाई के बाद अगले 20 दिन में यानी 20 सितंबर तक रोपाई पूरी होने की उम्मीद है।