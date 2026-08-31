Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

कांग्रेस ने इस बार पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ कई नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने महिलाओं को भी बड़ी संख्या में टिकट देकर वार्डों के सामाजिक और स्थानीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस की सूची में महेंद्र सिंह, रमेश चंद सैनी, प्रकाश, ज्योति, पीयूष कुमार जैन, विक्रम यादव, नीतू देवी, सुरभि सैनी, राहुल सिंह, श्वेता शेखावत, पिंकी रानी और श्रद्धा खंडेलवाल समेत कई प्रत्याशियों को मौका मिला है।