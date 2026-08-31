Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

अलवर में कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी
अलवर नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर अलवर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने नगर निगम के सभी 65 वार्डों के लिए अपने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सूची जारी होने के बाद अब चुनावी मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है और प्रत्याशियों ने अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क और चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं।
कांग्रेस ने इस बार पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ कई नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने महिलाओं को भी बड़ी संख्या में टिकट देकर वार्डों के सामाजिक और स्थानीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस की सूची में महेंद्र सिंह, रमेश चंद सैनी, प्रकाश, ज्योति, पीयूष कुमार जैन, विक्रम यादव, नीतू देवी, सुरभि सैनी, राहुल सिंह, श्वेता शेखावत, पिंकी रानी और श्रद्धा खंडेलवाल समेत कई प्रत्याशियों को मौका मिला है।
वहीं भाजपा ने भी सभी 65 वार्डों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। पार्टी की सूची में महिला आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के समीकरणों का ध्यान रखा गया है। भाजपा की सूची में पंकज शर्मा, विष्णु कुमार गुप्ता, जितेंद्र सैनी, कमला देवी कोली, राकेश कुमार शर्मा, सुमनलता अग्रवाल, कविता सोलंकी और अन्य प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है।
अलवर में प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के साथ ही अब दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला शुरू हो गया है। कई वार्डों में नए चेहरों को मौका मिलने से मुकाबला रोचक होने की संभावना है, जबकि कुछ वार्डों में अनुभवी और पुराने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आमने-सामने आने से चुनावी जंग और दिलचस्प हो सकती है।
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