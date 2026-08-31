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Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

अलवर नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने सभी 65 वार्डों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दोनों दलों ने अनुभवी नेताओं के साथ नए और युवा चेहरों को भी मौका देकर चुनावी समीकरण साधने का प्रयास किया है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Aug 31, 2026

alwar candidate list 65 wards

अलवर में कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी

अलवर नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर अलवर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने नगर निगम के सभी 65 वार्डों के लिए अपने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सूची जारी होने के बाद अब चुनावी मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है और प्रत्याशियों ने अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क और चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं।

कांग्रेस ने इस बार पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ कई नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने महिलाओं को भी बड़ी संख्या में टिकट देकर वार्डों के सामाजिक और स्थानीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस की सूची में महेंद्र सिंह, रमेश चंद सैनी, प्रकाश, ज्योति, पीयूष कुमार जैन, विक्रम यादव, नीतू देवी, सुरभि सैनी, राहुल सिंह, श्वेता शेखावत, पिंकी रानी और श्रद्धा खंडेलवाल समेत कई प्रत्याशियों को मौका मिला है।

वहीं भाजपा ने भी सभी 65 वार्डों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। पार्टी की सूची में महिला आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के समीकरणों का ध्यान रखा गया है। भाजपा की सूची में पंकज शर्मा, विष्णु कुमार गुप्ता, जितेंद्र सैनी, कमला देवी कोली, राकेश कुमार शर्मा, सुमनलता अग्रवाल, कविता सोलंकी और अन्य प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

अलवर में प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के साथ ही अब दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला शुरू हो गया है। कई वार्डों में नए चेहरों को मौका मिलने से मुकाबला रोचक होने की संभावना है, जबकि कुछ वार्डों में अनुभवी और पुराने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आमने-सामने आने से चुनावी जंग और दिलचस्प हो सकती है।

अलवर नगर निगम चुनाव 2026 की वार्डवार कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की पूरी सूची:

  • वार्ड 1: कांग्रेस- महेंद्र सिंह | भाजपा- पंकज शर्मा
  • वार्ड 2: कांग्रेस- रमेश चंद सैनी | भाजपा- विष्णु कुमार गुप्ता
  • वार्ड 3: कांग्रेस- प्रकाश | भाजपा- जितेंद्र सैनी
  • वार्ड 4: कांग्रेस- ज्योति | भाजपा- कमला देवी कोली
  • वार्ड 5: कांग्रेस- केशव | भाजपा- मोहित चावरिया
  • वार्ड 6: कांग्रेस- मुकेश | भाजपा- राकेश कुमार शर्मा
  • वार्ड 7: कांग्रेस- पीयूष कुमार जैन | भाजपा- सुमनलता अग्रवाल
  • वार्ड 8: कांग्रेस- राजेंद्र सिंह छीलवाल | भाजपा- दीनदयाल नायक
  • वार्ड 9: कांग्रेस- विक्रम यादव | भाजपा- प्रवास कुमार मिश्रा
  • वार्ड 10: कांग्रेस- नीतू देवी | भाजपा- कविता सोलंकी
  • वार्ड 11: कांग्रेस- महेंद्र कुमार मेहरा | भाजपा- देवेंद्र कुमार रसगणिया
  • वार्ड 12: कांग्रेस- नारायण सिंह | भाजपा- विवेकानंद शर्मा
  • वार्ड 13: कांग्रेस- शारदा देवी | भाजपा- प्रकाश देवी शर्मा
  • वार्ड 14: कांग्रेस- हरिओम गुप्ता | भाजपा- रामानुज शर्मा
  • वार्ड 15: कांग्रेस- पुष्पा | भाजपा- मीरा देवी कोली
  • वार्ड 16: कांग्रेस- विजेंद्र | भाजपा- गोविंद कुकरेजा
  • वार्ड 17: कांग्रेस- सुरभि सैनी | भाजपा- पदम चंद सैनी
  • वार्ड 18: कांग्रेस- ओम प्रकाश | भाजपा- अनिल चौधरी
  • वार्ड 19: कांग्रेस- राहुल सिंह | भाजपा- मनीष गुप्ता
  • वार्ड 20: कांग्रेस- जसबीर | भाजपा- बीना गुर्जर
  • वार्ड 21: कांग्रेस- मनीषा गुप्ता | भाजपा- किरण नागर
  • वार्ड 22: कांग्रेस- नंदलाल | भाजपा- अंजू शर्मा
  • वार्ड 23: कांग्रेस- रवि | भाजपा- सुमन चौधरी
  • वार्ड 24: कांग्रेस- श्वेता शेखावत | भाजपा- पुष्पा रानी
  • वार्ड 25: कांग्रेस- शकुंतला | भाजपा- कमलेश यादव
  • वार्ड 26: कांग्रेस- भानुप्रताप | भाजपा- किरण बैरवा
  • वार्ड 27: कांग्रेस- पिंकी रानी | भाजपा- ममता कंवर
  • वार्ड 28: कांग्रेस- रितेश | भाजपा- सीताराम चौधरी
  • वार्ड 29: कांग्रेस- राम प्रसाद | भाजपा- सुमन मीणा
  • वार्ड 30: कांग्रेस- गोपाल जयसवाल | भाजपा- नीतू मेहंदीरत्ता
  • वार्ड 31: कांग्रेस- पवन कुमार | भाजपा- रनदीप सिंह
  • वार्ड 32: कांग्रेस- जीतकौर सांगवान | भाजपा- नीलिमा जैन
  • वार्ड 33: कांग्रेस- दीनदयाल | भाजपा- घनश्याम गुप्ता
  • वार्ड 34: कांग्रेस- ममता देवी सैनी | भाजपा- पूजा सैनी
  • वार्ड 35: कांग्रेस- हितेश कुमार सैनी | भाजपा- दीपचंद सैनी
  • वार्ड 36: कांग्रेस- रिंकल गर्ग | भाजपा- अपूर्वा शर्मा
  • वार्ड 37: कांग्रेस- सुनीता | भाजपा- संध्या मीना
  • वार्ड 38: कांग्रेस- राहुल | भाजपा- श्याम सुंदर यादव
  • वार्ड 39: कांग्रेस- कमलेश शर्मा | भाजपा- अपूर्णा शर्मा
  • वार्ड 40: कांग्रेस- नेहा | भाजपा- सीमा देवी जाटव
  • वार्ड 41: कांग्रेस- गिर्राज प्रसाद | भाजपा- लक्ष्मण सिंह जाटव
  • वार्ड 42: कांग्रेस- दुलीचंद बैरवा | भाजपा- धर्मवीर सिंह
  • वार्ड 43: कांग्रेस- मान स्वरूप | भाजपा- जगदीश अटल जाटव
  • वार्ड 44: कांग्रेस- मूरती | भाजपा- कुंदन लाल जाटव
  • वार्ड 45: कांग्रेस- सरोज | भाजपा- बबिता
  • वार्ड 46: कांग्रेस- शिव ओम | भाजपा- मुकेश चंद्र गुर्जर
  • वार्ड 47: कांग्रेस- बिमला देवी | भाजपा- रजनी रानी
  • वार्ड 48: कांग्रेस- कुसुम लता | भाजपा- नेहा मनचंदा
  • वार्ड 49: कांग्रेस- मनीष | भाजपा- अजय कुमार पूनिया
  • वार्ड 50: कांग्रेस- रजनी सैनी | भाजपा- नेहा गुप्ता
  • वार्ड 51: कांग्रेस- प्रकाश सैनी | भाजपा- मानसिंह चौधरी
  • वार्ड 52: कांग्रेस- सुदर्शन लाल | भाजपा- सुभाष चंद मित्तल
  • वार्ड 53: कांग्रेस- टीकम चंद जैन | भाजपा- नरेंद्र कुमार शर्मा
  • वार्ड 54: कांग्रेस- भावना सोमवंशी | भाजपा- पायल जांगिड़
  • वार्ड 55: कांग्रेस- सुमन | भाजपा- माया देवी नाई
  • वार्ड 56: कांग्रेस- कमल मिश्रा | भाजपा- हेतराम यादव
  • वार्ड 57: कांग्रेस- प्रतिभा | भाजपा- झम्मन लाल शर्मा
  • वार्ड 58: कांग्रेस- हेमंत कुमार | भाजपा- मीनू बाघला
  • वार्ड 59: कांग्रेस- श्रद्धा खंडेलवाल | भाजपा- दीपमाला शर्मा
  • वार्ड 60: कांग्रेस- कैलाश चंद सैनी | भाजपा- पूरण मल सैनी
  • वार्ड 61: कांग्रेस- इंदु बाला | भाजपा- सुनीता यादव
  • वार्ड 62: कांग्रेस- रश्मि | भाजपा- नेहा जादौन
  • वार्ड 63: कांग्रेस- मोहित सिंह | भाजपा- अशोक कुमार अवस्थी
  • वार्ड 64: कांग्रेस- अंशुल खंडेलवाल | भाजपा- सोनू चौधरी
  • वार्ड 65: कांग्रेस- रविकांत वर्मा | भाजपा- अमन कुमार गुप्ता

Alwar: अलवर नगर निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन, मिनी सचिवालय में भारी भीड़

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Updated on:

31 Aug 2026 03:50 pm

Published on:

31 Aug 2026 03:35 pm

Hindi News / Elections / Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

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