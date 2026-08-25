Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव में निर्दलीय बनेंगे किंगमेकर?

इससे पहले वर्ष 2014 में कुल 50 वार्डों में चुनाव हुआ था। भाजपा के 23, कांग्रेस के 13 और निर्दलीय 14 पार्षद जीतकर आए थे। भाजपा के पास स्पष्ट बढ़त थी और भाजपा का सभापति बना, लेकिन बोर्ड के गठन में निर्दलीयों का समर्थन महत्वपूर्ण रहा। यानी दोनों चुनावों में निर्दलीय पार्षद संख्या में कम नहीं रहे और उन्होंने सत्ता के समीकरणों को प्रभावित किया।



अलवर में जनता का रुझान केवल भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों तक सीमित नहीं रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताते रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के बाद निर्दलीय पार्षदों की संख्या एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।