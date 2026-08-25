Alwar: चुनाव में साइबर ठगी से रहें सावधान, वोटर्स को ऐसे बनाते हैं निशाना 

इन संदेशों के साथ एक लिंक भेजा जा सकता है। लिंक पर क्लिक करते ही लोगों को फर्जी वेबसाइट पर ले जाकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। कई मामलों में मोबाइल में नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर भी पहुंच सकते हैं। पुलिस ने अपील की है कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और चुनाव से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यमों से ही लें।