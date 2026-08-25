Rajasthan: नीलगाय कानून पर राजस्थान का फैसला, मौजूदा प्रावधान रहेंगे बरकरार

राजस्थान में नीलगाय की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान और मानववन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए लागू मौजूदा कानूनी प्रावधानों को फिलहाल निरस्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग की ऑनलाइन बैठक में मौजूदा अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी प्रावधानों को बरकरार रखते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जागरूकता उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं, इस बैठक के निष्कर्ष सामने आने के बाद नीलगाय रक्षा आंदोलन से जुड़े सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। कहते हैं कि जब नीलगाय को मारने की किसी ने अनुमति नहीं मांगी, तो फिर इस कानून के बने रहने की वजह क्या है?