Alwar: अलवर में कौन बनेगा मेयर? सामने आ सकता है नया चेहरा… कई दावेदार

राजनीतिक दल ऐसे चेहरे को प्राथमिकता देने की तैयारी में हैं जो पार्षदों के बीच स्वीकार्य हो और जिस पर ज्यादा विवाद न हो। पार्टी के लिए जरूरी होगा कि उसका प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद पार्षदों का पर्याप्त समर्थन भी जुटा सके। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें, तो अचानक नए नाम सामने आने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। हाल ही में सरस डेयरी के चेयरमैन चुनाव में भाजपा ने नितिन सांगवान को प्रत्याशी बनाकर चौंकाया था।