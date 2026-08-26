अलवर के चर्चित मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अभियुक्त को उम्रकैद की मिली सजा

Alwar Murder Case: तारीख थी 12 फरवरी 2024 और जगह थी वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बख्तल की चौकी के समीप जहां 35 साल की महिला फरमीना, उसके 12 साल के पुत्र दिलशान और 9 साल की बेटी सफीना के शव मिले थे। दोनों बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे, उन पर राजस्थान मदरसा बोर्ड के टैग लगे हुए थे। बाद में यह बात सामने आई थी कि दोनों बच्चे 6 फरवरी से मदरसे से अनुपस्थित चल रहे थे। इसके बाद पुलिस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि फरमीना और उसके दोनाें बच्चों की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला इसराइल उर्फ इस्सी था जो फरमीना का ही कथित प्रेमी था। फरमीना किसी दूसरे युवक से मिलती-जुलती रहती थी इससे नाराज होकर इसराइल उर्फ इस्सी ने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसराइल उर्फ इस्सी को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4 प्रदीप कुमावत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।