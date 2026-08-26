Jaipur Crime: राजीनामे के बहाने बुलाकर की हत्या, 10 दिन के नवजात के सिर से उठा पिता का साया, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 गिरफ्तार

एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह ने बताया कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित सुंदर नगर निवासी शाकिर हत्या के एक मामले में करीब 11 साल जेल में रहने के बाद पिछले साल ही बाहर आया था। परिवार में कुछ समय पहले ही खुशियां आई थीं और करीब 10 दिन पहले वह पिता बना था। नवजात बच्चे के जन्म के कुछ ही दिन बाद उसकी हत्या ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले से ही हत्या की साजिश रच रखी थी और इसी के तहत चाकू अपने साथ लेकर गए थे। वारदात के बाद आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली।