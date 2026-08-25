जयपुर में अभिजीत दीपके को थप्पड़ जड़ने वाला युवक फिर आया सामने, बोला- ‘इस बार खेल ही खत्म कर देंगे’

दरअसल, जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट के बाद अभिजीत दीपके ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा था कि 'यदि 48 घंटे के भीतर स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया गया और कथित मारपीट में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह खुद जयपुर आएंगे और स्कूल के सामने बैठेंगे।' इसके जवाब में राकेश गुर्जर ने वीडियो जारी करके अभिजीत दीपके को जयपुर आने की चुनौती दी है। राकेश ने कहा कि इस बार ‘खेल ही खत्म कर देंगे।’ वीडियो में उन्होंने CJP कार्यकर्ताओं को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं।