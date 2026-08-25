आशुतोष रांका ने अपने घर के बाहर का साझा किया वीडियो, बोले- ‘पुलिस निगरानी कर रही’

आशुतोष रांका लगातार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। हाल के दिनों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आई स्कूलों से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पिछले दिनों जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में सीजेपी की टीम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इस दौरान उन्होंने सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई नहीं करने पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी।