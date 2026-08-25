आईना: अतिक्रमण की गिरफ्त, जानें पत्रिका सर्वे

'राजस्थान पत्रिका' के सर्वे में 10.1 प्रतिशत लोगों ने अवैध निर्माण को अपने क्षेत्र की बड़ी समस्या माना। आंकड़ा छोटा है, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, 'क्या हमने अतिक्रमण को समस्या मानना ही छोड़ दिया है?' दरअसल, जब कोई गलत चीज रोज होती है, लंबे समय तक होती है और उसके खिलाफ आवाज भी धीरे-धीरे धीमी पड़ जाती है, तो वह सिर्फ अतिक्रमण नहीं रहती। वह व्यवस्था का हिस्सा बनने लगती है।

अतिक्रमण करने वाला अकेला नहीं होता। उसे बढ़ने देने वाला 'सिस्टम' भी उसके कंधे से कंधा मिलाता है। नियम-कायदे किताब में धरे रह जाते हैं और जमीन पर अतिक्रमी का कब्जा हो जाता है।