आईना: मौत का हिसाब दो

राजस्थान कभी अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था। आज हमारा प्रदेश प्रसूताओं की मौतों के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। यह केवल कुछ अस्पतालों की विफलता नहीं, पूरे स्वास्थ्य प्रशासन की गिरती साख का नतीजा है। दुर्भाग्य यह है कि हर मौत के बाद व्यवस्था आत्ममंथन नहीं करती, स्पष्टीकरण देती है। अगर एनीमिया मौत का कारण है, तो उसका उपचार समय पर क्यों नहीं हुआ? अगर हाई ब्लड प्रेशर जानलेवा था, तो जोखिम वाली गर्भवतियों की निगरानी कहां है? अगर अत्यधिक रक्तस्राव सबसे बड़ा खतरा था, तो हर डिलीवरी सेंटर उसकी आपात तैयारी से लैस क्यों नहीं है? अगर कुपोषण वर्षों से चुनौती है, तो उस पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का असर सबसे कमजोर महिलाओं तक क्यों नहीं पहुंचा? अस्पताल इसलिए नहीं बनाए जाते कि वे मृत्यु के बाद बीमारी का नाम लिख दें। अस्पताल इसलिए होते हैं कि बीमारी मौत तक न पहुंचे।