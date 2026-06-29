आईना: जिम्मेदारियों का तबादला

करीब तीन दशक से हर सरकार ने पारदर्शी तबादला नीति का वादा किया। प्रारूप बने, समितियां गठित हुईं, चर्चाएं हुईं, लेकिन स्थायी और भरोसेमंद व्यवस्था आज तक नहीं बन सकी। परिणाम यह हुआ कि हर ट्रांसफर सीजन के साथ एक समानांतर व्यवस्था भी सक्रिय हो जाती है, जिसे आम बोलचाल में ‘डिजायर सिस्टम’ कहा जाने लगा है। यहीं से कई गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। जब तबादलों का आधार स्पष्ट और समान नियमों के बजाय प्रभाव, सिफारिश या विवेकाधिकार बनने लगे, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मनचाही पोस्टिंग पाने की होड़ बढ़ती है, सिफारिशों और प्रभाव का महत्व बढ़ता है और भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी गहराने लगती हैं। कर्मचारियों के बीच यह धारणा भी बनती है कि निर्धारित मानकों से अधिक महत्व पहुंच और प्रभाव को मिल रहा है। वहीं, जिनके पास ऐसा कोई सहारा नहीं होता, वे स्वयं को उपेक्षित या दंडित महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियां प्रशासनिक मनोबल को कमजोर करती हैं और संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।