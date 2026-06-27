राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को “पेंशन का टेंशन”

सामान्य विश्वविद्यालय मुख्यतः शिक्षण कार्य तक सीमित रहते हैं, जबकि कृषि विश्वविद्यालयों पर शिक्षण (Teaching), अनुसंधान (Research) और प्रसार (Extension) — तीनों की जिम्मेदारी होती है। कृषि वैज्ञानिक नई किस्मों का विकास करते हैं, किसानों के खेतों तक तकनीक पहुँचाते हैं, कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVKs) और अनुसंधान केन्द्रों (ARS) का संचालन करते हैं तथा खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। इन गतिविधियों के लिए बड़े स्तर पर वैज्ञानिक, तकनीकी और फील्ड स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिसका वित्तीय भार भी इन्हीं संस्थानों पर पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 650 छात्र हैं जबकि 1200 पेंशनर हैं। छात्रों की फीस से पेंशन नहीं चुकाई जा सकती है, जबकि पारंपरिक विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या लाखों में होती है। वहाँ शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं महाविद्यालयों का संबद्धता शुल्क से अच्छी आय होती है और इससे पेंशन चुकाई जा रही है।