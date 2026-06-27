शरीर ही ब्रह्माण्ड: प्रसाद है आनन्द



अन्न से मन का और मन से आत्मा का पोषण होता है। इस दृष्टि से हमें आत्मा को पुष्ट करने वाले अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए। गीता में कृष्ण सात्विक, राजसिक व तामसिक तीन प्रकार के अन्नों में से सात्विक अन्न के परिग्रहण की बात करते है। उनके अनुसार सात्विक अन्न, आयु, बल, सत्व, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। हृदय को शक्ति देने वाला होता है-

आयु:सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना:।

रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हृद्या आहारा: सात्त्विकप्रिया:॥ (गीता १७.८)

उच्छिष्टात् जज्ञिरे सर्वम्- इस श्रुति के अनुसार सृष्टि मूल रूप से उच्छिष्ट से निर्मित हुई है। ईश्वर को समर्पित भोग उच्छिष्ट है और वह सदा सात्विक ही होता है। उसके ग्रहण से निर्मित हमारा मन भी सत्वगुणी हो जाता है। आत्मा मन-प्राण-वाक् रूप है। इन तीनों के पोषण से ही आत्मा का पोषण होता है। इस पोषण प्रक्रिया को भोग कहा जाता है। भोग भी तीनों शरीरों का भिन्न-भिन्न होता है। चाहे बाहरी हो- (मन्दिर आदि) अथवा हृदयस्थ, ईश्वर ही भोक्ता होता है।