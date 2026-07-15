पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: सार्थक बने विधायिका

विधायिकाओं में सदस्यों की अनुशासनहीनता और अमर्यादित व्यवहार सदैव चिंता का विषय रहा है। पीठासीन अधिकारियों की बैठकों में बार-बार जोर दिया जाता है कि राजनीतिक दल ईमानदार और शिक्षित व्यक्तियों को ही चुनाव में उतारें। मगर, होता इसके विपरीत है। संसद से लेकर विधानसभाओं तक में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भरे हैं।

जनता की अपेक्षा सिर्फ इतनी नहीं है कि मुख्यमंत्री-मंत्री सदन में उपस्थित रहें, बल्कि यह भी है कि वे अपने विभागों की पूरी तैयारी के साथ आएं, लंबित प्रश्नों के जवाब शीघ्र उपलब्ध कराएं, और समस्याओं के समाधान की स्पष्ट समय सीमा बताएं। विधानसभा में पूछा गया हर प्रश्न किसी एक विधायक का नहीं, बल्कि हजारों नागरिकों की आवाज होता है। उस आवाज को दबाना लोकतंत्र पर कुठाराघात ही कहा जाएगा।