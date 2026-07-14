राजस्थान विधानसभा की 75 वर्षों की गौरवमयी यात्रा

रियासतों के एकीकरण से लोकतांत्रिक सदन तक

स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का निर्माण अनेक रियासतों के क्रमिक एकीकरण से हुआ। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना हुई और बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। प्रथम आम चुनावों के बाद 23 फरवरी 1952 को राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ तथा 29 मार्च 1952 को इसकी पहली बैठक आयोजित हुई। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। प्रारंभ में विधानसभा में 160 सदस्य थे। समय के साथ यह संख्या बढ़ती हुई 1977 से वर्तमान में 200 सदस्यों तक पहुंची। आज सदन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला एवं युवा प्रतिनिधियों की उल्लेखनीय भागीदारी राजस्थान के लोकतंत्र की व्यापक सामाजिक आधारभूमि को दर्शाती है।