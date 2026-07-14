ऑडिट के अभाव में कई विश्वविद्यालयों के पेटेंट अनुपयोगी साबित हो रहे

पेटेंट ऑडिट के लिए पारदर्शी एवं सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता

हालांकि उत्पाद एवं सेवा प्रदाता कंपनियां तथा रिसर्च सेंटर लंबे समय से पेटेंट ऑडिट के महत्त्व को समझते रहे हैं, लेकिन एकेडमिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में इस अवधारणा का क्रियान्वयन अभी भी सीमित है। इसके विपरीत, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया तथा पेटेंट के नवीनीकरण आदि में होने वाले प्रशासनिक प्रयासों और लाखों रुपए की आर्थिक लागत को देखते हुए भारतीय एकेडमिक जगत में पेटेंट ऑडिट के लिए एक अनिवार्य, पारदर्शी एवं सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता है। पेटेंट ऑडिट से संस्थान और विश्वविद्यालय अपने शोध एवं नवाचार के व्यावसायिक मूल्य में वृद्धि कर सकेंगे तथा राष्ट्र के इनोवेशन इकोसिस्टम में व्यापक भूमिका निभा सकेंगे।

हाल ही में ‘नेचर’ के जर्नल ‘ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशन’ में प्रकाशित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज के प्राध्यापक एवं शोधार्थी द्वारा किए गए शोध में भारत के प्रमुख 25 तकनीकी विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया गया। इसमें आइआइटी, आइआइएससी तथा अन्य विश्वविद्यालयों के पेटेंट संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। शोध में पाया गया कि सिस्टमैटिक पेटेंट ऑडिट के अभाव में संस्थान अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की व्यावसायिक और रणनीतिक क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह शोध भारत में पेटेंट पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा एकेडमिक रिसर्च के व्यावसायीकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए पेटेंट ऑडिट के महत्त्व को रेखांकित करता है। पेटेंट ऑडिट से अनुपयोगी पेटेंट की फाइलिंग एवं नवीनीकरण पर होने वाले अनावश्यक खर्च में कमी आएगी, जबकि उपयोगी एवं व्यावहारिक रूप से महत्त्वपूर्ण पेटेंट पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से शोध का व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ेगा।