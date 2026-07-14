केवल डिग्रीधारी नहीं कुशल नागरिक भी बनें हमारे युवा

कौशल विकसित करने की आवश्यकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी शिक्षा को कौशल, अनुभवात्मक अधिगम और उद्यमिता से जोडऩे पर विशेष बल देती है। विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अनुसंधान, स्थानीय उद्योगों से जुड़ाव तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इससे युवाओं में समस्या समाधान, नेतृत्व, संवाद, सहयोग और निर्णय लेने जैसी जीवनोपयोगी क्षमताओं का विकास होता है। यही गुण उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हर युवा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई न कोई कौशल अवश्य विकसित करे। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन, संचार कौशल, भाषा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्थानीय कला और शिल्प जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। जब इन कौशलों के साथ नवाचार और उद्यमिता की भावना जुड़ती है, तब नए उद्योग स्थापित होते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है।