आईना: बद से बदतर !

कलक्ट्रेट से कमिश्नरेट तक सड़कें ठप थीं। कोर्ट परिसर में नारेबाजी थी। दूसरी ओर टोंक रोड पर डिग्गी पदयात्रा का दबाव था। शहर की अलग-अलग नसों पर एक साथ दबाव पड़ा और पूरा ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया। प्रश्न है… क्या जयपुर के पास कोई समग्र ट्रैफिक प्लान है? या हर बार शहर को किसी आंदोलन, जुलूस या पदयात्रा के बाद नए रास्ते खोजकर ही चलना है? और इस सात घंटे के जाम का हिसाब कौन देगा? कितने लोग कितने घंटे सड़कों पर फंसे रहे? कितने मानव-घंटे बर्बाद हुए? कितना पेट्रोल-डीजल बेवजह जला? कितने लोगों का काम, कारोबार और जरूरी समय इस जाम की भेंट चढ़ गया? पहले से चेतावनी के बावजूद तैयारी नहीं हुई तो इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है?