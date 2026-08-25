Rajasthan : मौसमी बीमारियों पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिए कड़े निर्देश, हाई रिस्क क्षेत्र में टीम बनाकर करें निगरानी

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों, चिकित्सा संस्थानों में एक्विपमेंट्स, जांच एवं दवाईयों की उपलब्धता सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने सभी संयुक्त निदेशकों से संभागवार चर्चा कर फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के लिए सघन मॉनिटरिंग करने एवं उपचार तथा जांच सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष बल दिया।