राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का सख्त निर्देश : नशा करने वाले सरकारी कर्मियों को दिखाएं बाहर का रास्ता

दौसा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को दौसा में कहा कि सरकारी विभागों में नशा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सबसे पहले मुक्त किया जाए। जिला कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर ‘नशा मुक्त दौसा’ बनाने के लिए नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा- सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग शराब पीते हैं, या नशा-पानी करते हैं। सबसे पहले उन्हें मुक्त करो। तभी लोगों पर नशा मुक्त अभियान का फर्क पड़ेगा। नहीं तो नहीं होगा।