मेहंदीपुर बालाजी मर्डर केस का खुलासा: शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, 2 इनामी आरोपी UP से अरेस्ट

आरोपी मेहंदीपुर बालाजी घूमने के बहाने युवती को ब्रह्मवाद गांव की पहाड़ी पर ले गए। वहां गजेंद्र ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में दोनों ने चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया और शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। जांच में यह भी सामने आया कि इससे पहले मृतका जुबैर उर्फ संगीता अपने लिव-इन पार्टनर संजीव राजपूत के साथ रह रही थी।