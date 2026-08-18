राजस्थान: गांव में मिला 2 दिन पुराना शव, तेज बदबू आने पर चला पता; पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं

शव को सिकराय उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। एफएसएल व एमओयू टीम ने जुटाए साक्ष्य: एफएसएल व एमओयू टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। पुलिस मामले की जांच के साथ मृतका की पहचान में जुटी है।