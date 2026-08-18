18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

राजस्थान: गांव में मिला 2 दिन पुराना शव, तेज बदबू आने पर चला पता; पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं

राजस्थान के दौसा जिले के एक गांव में शख्स का शव कमरे में मिला। कमरे से तेज बदबू आने पर घटना का पता चला।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Santosh Trivedi

Aug 18, 2026

मृतक कमलेश बैरवा, फाइल फोटो- पत्रिका

मृतक कमलेश बैरवा, फाइल फोटो- पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय के मानपुर थाना क्षेत्र के कालवान गांव में कमलेश बैरवा (45) पुत्र कजोड़मल का शव कमरे में मिला। शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है।

कमरे से तेज बदबू आने पर घटना का पता चला। सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर सिकराय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया।

कई दिनों से गांव में अकेला रह रहा था

पुलिस के अनुसार गांव का एक व्यक्ति कमलेश से मिलने उसके घर पहुंचा था। वह नहीं मिला तो आसपास के लोगों से जानकारी ली।

बाद में कमरे में जाकर देखा तो कमलेश का शव मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। गीजगढ़ से पहुंची चिकित्सकों की टीम और सिकराय के चिकित्सक ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

कमलेश की पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं। वह पिछले कई दिनों से गांव में अकेला रह रहा था। घटना के समय भी परिवार के सदस्य उसके साथ नहीं थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अस्पताल में भी फैली बदबू

शव कई घंटे मोर्चरी में रहने के कारण अस्पताल परिसर में भी तेज बदबू फैल गई, जिससे मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी हुई। शव सौंपने के बाद अस्पताल परिसर में स्प्रे का छिड़काव किया गया।

इधर एक अन्य मामले में मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ब्रह्मबाद गांव की पहाड़ी स्थित मंदिर के पास सोमवार शाम करीब पांच बजे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस व सीओ अशोक मीना ने घटनास्थल का जायजा लिया।

थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष है। प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका है। चेहरे के आसपास चोट के निशान भी मिले हैं। महिला के पहनावे से उसके अन्य राज्य की होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है।

शव को सिकराय उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। एफएसएल व एमओयू टीम ने जुटाए साक्ष्य: एफएसएल व एमओयू टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। पुलिस मामले की जांच के साथ मृतका की पहचान में जुटी है।

Rajasthan Crime: 90 वर्षीय दादा की हत्या में पौत्र निकला मास्टरमाइंड, बहन की लव मैरिज से थे नाराज

ये भी पढ़ें
pali crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 01:36 pm

Published on:

18 Aug 2026 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान: गांव में मिला 2 दिन पुराना शव, तेज बदबू आने पर चला पता; पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nagar Nikay Election: वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज, अब टिकट के इंतजार में दावेदार

Saumya Jha
दौसा

Bandikui News : बांदीकुई की जनता को बड़ी राहत, गुढ़ा रोड फाटक पर बनेगा 550 मीटर लंबा आरयूबी

bandikui people big relief gudha road gate built 550 meter long rub
दौसा

Dausa News: बाजरे के खेत में मिला युवक का शव, ASP पर थप्पड़ जड़ने का आरोप, थाने के बाहर हंगामा

dausa death
दौसा

मेहनत से बदली तकदीर: राजस्थान की सरोज ने खुद से घर संभाला, बच्ची को पाला और पढ़ाई की; अब 1 साल में 4 सरकारी नौकरी

govt job motivation
दौसा

राजस्थान के इस जिले में 25 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाइपास, जल्द शुरू होगा काम; जाम से मिलेगी राहत

nandera pichupada bypass
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.