राजस्थान के इस जिले में 25 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाइपास, जल्द शुरू होगा काम; जाम से मिलेगी राहत

Dausa New Bypass: दौसा जिले के बांदीकुई में बढ़ते यातायात दबाव और जाम से राहत दिलाने की दिशा में नंदेरा-पीचूपाड़ा लिंक रोड महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। करीब साढ़े 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायक भागचंद सैनी टांकड़ा के विजन के तहत प्रस्तावित सड़क का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर जारी किया गया है। अब वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी है।