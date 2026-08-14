राजस्थान के इस जिले में 25 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाइपास, जल्द शुरू होगा काम; जाम से मिलेगी राहत

नंदेरा-पीचूपाड़ा लिंक रोड। Photo: AI
Dausa New Bypass: दौसा जिले के बांदीकुई में बढ़ते यातायात दबाव और जाम से राहत दिलाने की दिशा में नंदेरा-पीचूपाड़ा लिंक रोड महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। करीब साढ़े 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायक भागचंद सैनी टांकड़ा के विजन के तहत प्रस्तावित सड़क का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर जारी किया गया है। अब वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी है।
बताया जा रहा है कि एक-दो दिन में कार्य आदेश जारी हो सकते हैं। यह सड़क केवल दो स्थानों को जोड़ने वाली लिंक रोड नहीं होगी, बल्कि दौसा जिले के बांदीकुई शहर के लिए संभावित बाइपास के रूप में भी काम करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ शहर के यातायात प्रबंधन में भी बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
लिंक रोड का निर्माण करीब 9 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क पर 7 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण होगा और यह डबल लाइन की होगी। मार्ग में करीब 70 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा। सड़क बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ बांदीकुई शहर को बायपास का विकल्प मिलेगा।
सड़क के करीब साढ़े 5 किलोमीटर हिस्से के लिए मुआवजा प्रक्रिया अभी बाकी है। विभाग संबंधित भूमि मालिकों को धारा 19 के तहत मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया पूरी करेगा। मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस हिस्से में निर्माण आगे बढ़ेगा। वहीं करीब 3 किलोमीटर हिस्सा सरकारी जमीन में है, जहां जल्द काम शुरू किया जा सकता है।
पीडब्ल्यूडी की योजना है कि पहले करीब 3 किलोमीटर सरकारी जमीन वाले हिस्से में निर्माण शुरू कर दिया जाए। इसी दौरान शेष साढ़े 5 किलोमीटर हिस्से के लिए मुआवजा प्रक्रिया समानांतर रूप से चलती रहेगी। इससे भूमि संबंधी प्रक्रिया के कारण पूरे प्रोजेक्ट के काम में देरी होने की संभावना कम होगी।
नंदेरा से शुरू होने वाली लिंक रोड अनन्तवाडा, हरिपुरा, भांडेड़ा, कांच की ढाणी, पामाड़ी, सुनगाड़ी, झंझा की ढाणी और आमली होते हुए पीचूपाड़ा तक पहुंचेगी। इससे आसपास के दर्जनभर से अधिक गांवों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।
नई सड़क बनने के बाद इन क्षेत्रों के लोगों को बडियाल कलां, बैजूपाड़ा, मंडावर और कठूमर मेगा हाईवे तक पहुंचने के लिए सीधा वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। वाहनों को बांदीकुई शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरने के बजाय बाइपास के जरिए अलवर-सिकंदरा मेगा हाईवे तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा। इससे शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वर्क ऑर्डर जारी होने का इंतजार है। यदि प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ी तो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग नंदेरा-पीचूपाड़ा लिंक रोड का शिलान्यास कर सकता है।
नंदेरा-पिचूपाड़ा लिंक रोड का शीघ्र शिलान्यास हो सकेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण की तैयारियां भी जोरो पर है। इस लिंक रोड के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह सड़क मार्ग न केवल कई गांवों को जोड़ेगी, बल्कि बांदीकुई शहर के यातायात को भी नया विकल्प देगी। ऐसे में आने वाले समय में यह लिंक रोड क्षेत्र की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था के लिहाज से अहम साबित होगी।
-राजू बैरवा, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी बांदीकुई
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