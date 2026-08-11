बांदीकुई सड़क हादसा: नारायणी माता से लौट रहे परिवार को कार ने मारी टक्कर, दो बच्चों समेत पिता की मौत, महिला जयपुर रेफर

जानकारी के अनुसार, अगावली गांव के बताए जा रहे निवासी बाइक पर सवार होकर नारायणी माता की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान मुकुरपुरा चौराहे के पास सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार परिवार हादसे की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे में पिता और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और सीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।