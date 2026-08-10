हरियाणा से राजस्थान चोरी करने आती गैंग, मेहंदीपुर बालाजी से 2 महिलाएं गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे

थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दोनों महिलाओं को पकड़ा। पूछताछ और जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों महिलाएं अकेले वारदात करती थीं या इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अलावा इन्होंने राजस्थान के दूसरे धार्मिक स्थलों या भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी ऐसी वारदातें की हैं या नहीं।