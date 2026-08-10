मेरठ से मंगवाते सोने की परत चढ़ी चूड़ियां, असली बताकर राजस्थान में फाइनेंस कंपनियों से लेते लोन, 7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह अंकित शर्मा दोबारा ब्रांच पहुंचा और फिर गोल्ड लोन लेने की बात कही। उसने अपने परिचित अजहरुद्दीन निवासी भरतपुर, भंवर सिंह व दीपक शर्मा निवासी जयपुर, सिकन्दर कुमावत निवासी उनियारा, शहजाद निवासी गाजियाबाद और भंवरलाल खारोल निवासी जयपुर के नाम बताए और कहा कि उनके पास भी सोने की चूड़ियां है। बैंक मैनेजर को इस पर शक हुआ और उन्होंने चुपचाप पुलिस को सूचना दी। पुलिस के ब्रांच पहुंचने पर अंकित घबरा गया और बैंक मैनेजर से पुलिस को कोई जानकारी नहीं देने की बात कहते हुए पूरा मामला बताने का प्रयास किया। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने पहले गिरवी रखी चूड़ियाें की दोबारा गहन जांच की। शेष तीन पर कट लगाकर जांच करने पर वे नकली पाई गई।