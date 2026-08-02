Tonk Crime: किराये के कमरे में महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका, 5 साल का बेटा मिला अकेला

टोंक। जिले के देवली कस्बे में किराये के मकान में रह रही 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ कमरे में रह रही थी। शनिवार रात उसका शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला, जबकि मासूम बेटा कमरे में अकेला मौजूद था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है।