Tonk: ‘बिना बताए घर से चली गई थी मां’, 16 दिन बाद बाड़े में मिला 78 साल की वृद्धा का शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार शंकरी देवी 16 जुलाई को बिना किसी को बताए घर से निकल गई थीं। जब देर तक वह वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने अपने स्तर पर उनकी काफी तलाश की। रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने 17 जुलाई को टोंक जिले के दूनी थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बेटे ने कहा था कि 'मां बिना बताए घर से चली गई थी और अब तक मिली नहीं।'