Tonk YouTuber Kidnapped: 20 लाख की फिरौती के लिए सो रहे यूट्यूबर का अपहरण, पुलिस नाकाबंदी में स्कॉर्पियो छोड़ भागे बदमाश

भागने की कोशिश कर रहे बदमाश आगे जाकर ट्रैफिक जाम में फंस गए। जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो वे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर पैदल भागने लगे। पुलिस ने तुरंत गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें अगवा किए गए यूट्यूबर महेश गुर्जर सही-सलामत मिल गए। बदमाशों ने रास्ते में महेश के साथ काफी मारपीट की थी, जिससे उनके सिर और शरीर पर चोटें आई थीं। पुलिस ने उन्हें तुरंत बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।