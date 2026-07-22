जयपुर: पालतू कुत्तों को मांस खिलाकर करोड़ों की डकैती डालने वाला बदमाश अरेस्ट, भोपाल का डकैत रच रहा था नई साजिश

भोपाल पुलिस के अनुसार, गत 26 दिसंबर 2025 को आरोपी ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भोपाल के एक पॉश रिहायशी इलाके में हथियारों की नोक पर करोड़ों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने बेहद शातिराना अंदाज में डकैती की साजिश रची थी। घर में घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद खूंखार पालतू कुत्तों को मांस के टुकड़े खिलाकर शांत कर दिया। इसके बाद बेखौफ होकर हथियारों के बल पर गृहस्वामियों को बंधक बनाया और करोड़ों का माल समेटकर फरार हो गए थे।