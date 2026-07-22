Chittorgarh: कर्ज में डूबा तो शुरू कर दी अफीम की तस्करी, जानें कौन है राजस्थान का 8वीं पास टॉप इनामी तस्कर

पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी बेहद सतर्क और शातिर तरीके से काम करता था। आरोपी हर बार खुद माल लेकर नहीं जाता था। वह अक्सर प्राइवेट बसों में कूरियर और पार्सल के जरिए अफीम की खेप भेजता था। सर्विलांस और लोकेशन ट्रेसिंग से बचने के लिए वह साधारण फोन कॉल के बजाय केवल व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करता था। डिलीवरी के दौरान वह बार-बार रास्ते और गाड़ियां बदलता था। वह खुद को केवल अफीम पहुंचाने और पेमेंट लेने तक सीमित रखता था, ताकि उसके गिरोह के अन्य लोगों के नाम सामने न आएं।