Chittorgarh Crime : चूरमा-बाटी बनाने से मना किया तो पति ने घोंटा गला, जेवर छिपाकर बनाया लूट का सीन, पुलिस ने खोली गुत्थी

वारदात को लूट का रूप देने के लिए आरोपी ने पत्नी के गले से मांदलिया और पैरों से पायजेब निकाल लिए। इन्हें मांगरोल रेलवे फाटक के पास अपने दूसरे खेत में पत्थरों के नीचे छुपा दिया। इसके बाद वह घर आया और तबीयत खराब होने का नाटक कर परिजनों के साथ चित्तौड़गढ़ अस्पताल में भर्ती हो गया। शाम को जब परिजन रतनीबाई को ढूंढने निकले, तो उसने खुद ही चट्टानों की तरफ ढूंढने का इशारा किया। शक पुख्ता होने पर पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और आरोपी को दबोच लिया।