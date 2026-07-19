19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh Crime : चूरमा-बाटी बनाने से मना किया तो पति ने घोंटा गला, जेवर छिपाकर बनाया लूट का सीन, पुलिस ने खोली गुत्थी

Chittorgarh Crime : चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के मांगरोल गांव में हुई महिला रतनीबाई की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए सदर थाना पुलिस ने उसके पति नानालाल प्रजापत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पढ़ें पूरी क्राइम स्टोरी।
2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 19, 2026

Chittorgarh Crime Husband strangled her she refused make Churma Baati Nanalal arrested

Chittorgarh Crime : फाइल फोटो - AI

Chittorgarh Crime : चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के मांगरोल गांव में हुई महिला रतनीबाई (36 वर्ष) की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए सदर थाना पुलिस ने उसके पति नानालाल प्रजापत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद के बाद पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और वारदात को लूट का रूप देने के लिए उसके जेवर छिपा दिए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जेवर बरामद कर घटना का सीन रीक्रिएट करवाया है।

चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि बीती 5 जुलाई को मांगरोल निवासी रतनीबाई भैंस चराने खेत पर गई थी। शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश की, तो जेके फैक्ट्री के पास चट्टानों के बीच उसका शव मिला। मृतका के पिता बालूलाल प्रजापत निवासी बनेस्टी की रिपोर्ट पर डीएसपी शिवप्रकाश के मार्गदर्शन में थानाधिकारी संजय शर्मा की टीम गठित की गई। मेडिकल बोर्ड से हुए पोस्टमार्टम में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई।

पुलिस टीम -

कार्रवाई में थानाधिकारी संजय शर्मा, एएसआई प्रहलाद सिंह, सउनि सुंदरपाल, कांस्टेबल जीवन, विजय और दयाराम की मुख्य भूमिका रही।

विवाद की वजहः 'आज खेत पर मत जा, चूरमा-बाटी बना'

घटना के दिन गांव में सामूहिक रूप से बरसात की कामना के लिए घरों में चूरमा-बाटी बन रही थी। नानालाल ने पत्नी रतनीबाई को खेत पर जाने से मना करते हुए घर में चूरमा-बाटी बनाने को कहा। रतनीबाई के न मानने और भैंस को लेकर खेत पर चले जाने से नाराज नानालाल पीछे-पीछे खेत पहुंच गया। वहां चट्टानों के पास दोनों में कहासुनी हुई। गुस्से में नानालाल ने भैंस बांधने की रस्सी से रतनीबाई का गला घोंट दिया।

बीमारी का नाटक कर रचता रहा कहानी

संदेह के आधार पर जब पुलिस ने मृतका के पति नानालाल से पूछताछ की, तो वह बीमारी का बहाना बनाकर सनकी बातें करने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि 17 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था।

साजिश - जेवर छिपाकर अस्पताल में भर्ती हुआ

वारदात को लूट का रूप देने के लिए आरोपी ने पत्नी के गले से मांदलिया और पैरों से पायजेब निकाल लिए। इन्हें मांगरोल रेलवे फाटक के पास अपने दूसरे खेत में पत्थरों के नीचे छुपा दिया। इसके बाद वह घर आया और तबीयत खराब होने का नाटक कर परिजनों के साथ चित्तौड़गढ़ अस्पताल में भर्ती हो गया। शाम को जब परिजन रतनीबाई को ढूंढने निकले, तो उसने खुद ही चट्टानों की तरफ ढूंढने का इशारा किया। शक पुख्ता होने पर पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और आरोपी को दबोच लिया।

Banswara Crime : पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती

ये भी पढ़ें
Banswara Crime Husband enraged after seeing wife with lover attacked her axe

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 01:57 pm

Published on:

19 Jul 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh Crime : चूरमा-बाटी बनाने से मना किया तो पति ने घोंटा गला, जेवर छिपाकर बनाया लूट का सीन, पुलिस ने खोली गुत्थी

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh : ₹70 करोड़ खपाने की रची जालसाजी, मां को बनाया मोहरा, IAS बेटे और बहू पर गंभीर आरोप

Chittorgarh Mother serious allegations against IAS son and daughter law complaint in court
चित्तौड़गढ़

राजस्थान के इस मंदिर को कारोबारी मानते हैं अपना बिजनेस पार्टनर, हर महीने आता है 30-40 करोड़ चढ़ावा, जानें वजह

Sanwalia Seth Temple
चित्तौड़गढ़

Sanwaliya Seth Mandir: सांवलिया सेठ के दरबार में अनोखी भेंट, जयपुर के श्रद्धालु ने अर्पित की 20 लाख की सोने की बांसुरी

Chittorgarh Sanwaliya Seth Mandir
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: सांवलियाजी मंदिर में VIP एंट्री को लेकर बवाल, बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश; 4 हुड़दंगी गिरफ्तार

Sanwaliyaji Seth Temple
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: जिस पोते की किलकारियों से गूंजता था घर, उसी के साथ दादा-दादी ने भी छोड़ दी दुनिया, रो पड़ा पूरा गांव

Chittorgarh Lightning Strike Incident
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.