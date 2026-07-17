राजस्थान के इस मंदिर को कारोबारी मानते हैं अपना बिजनेस पार्टनर, हर महीने आता है 30-40 करोड़ चढ़ावा, जानें वजह

Sanwalia Seth Temple: राजस्थान के मेवाड़ में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि देशभर के कई कारोबारी सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। उनका मानना है कि कारोबार में जो भी मुनाफा होता है, उसमें भगवान का भी हिस्सा होता है। इसलिए वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। यही कारण है कि यहां हर महीने करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है। 13 जुलाई को जब दान पात्र खोले गए तो पहले ही दिन 10.11 करोड़ रुपये निकले। अब इस चढ़ावे की गिनती छह दिनों तक चलेगी।