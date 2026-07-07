Rajasthan: आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गांव में शोक की लहर

चित्तौड़गढ़। जिले में भारी बारिश और तेज गर्जना के बीच आकाशीय बिजली ने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं। जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कनेरा थाना क्षेत्र स्थित लुनखन्दा गांव में खेत की रखवाली कर रहे एक ही परिवार के तीन लोगों की झोपड़ी पर बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दादा, दादी और उनके पांच वर्षीय पोते ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिवार में कोहराम मच गया।