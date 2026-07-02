Chittorgarh Accident: ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, सरकारी टीचर की मौके पर मौत, घायल युवती ने अस्पताल में दम तोड़ा

हादसे में कपासन निवासी 18 वर्षीय दिलखुश बंजारा पुत्र सत्तू बंजारा गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उसे उप जिला चिकित्सालय कपासन पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर कपासन पुलिस मौके पर पहुंची और कार को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही और यातायात भी प्रभावित रहा।