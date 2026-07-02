Bikaner: स्कूल से आने के बाद खेलने निकला मासूम, रातभर तलाश करता रहा परिवार, अगले दिन तालाब में मिला शव

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही महाजन के अरजनसर कस्बे से करीब तीन किमी पहले महाजन की ओर कंवरसेन लिफ्ट नहर में दो युवा नहाने उतरे और डूब गए थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने नहर से एक युवक का शव बरामद कर लिया था। मृतक की पहचान दिनेश मेघवाल पुत्र सुरजाराम मेघवाल के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया था कि नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों युवक डूब गए थे। जानकारी के अनुसार महाजन निवासी मुखराम मेघवाल का करीब 23 वर्षीय पुत्र जगदीश व उसके भाई सुरजाराम मेघवाल का करीब 20 वर्षीय पुत्र दिनेश महाजन निवासी सुखदेव स्वामी की बोलेरो गाड़ी में अरजनसर से महाजन आ रहे थे। अरजनसर से निकलने के बाद युवकों ने नहर में नहाने का प्लान बनाया था।