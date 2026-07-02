Bikaner: पेट्रोल डालकर आग लगाने से 40% झुलसा युवक, वरिष्ठ अधिकारी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

उधर पीबीएम अस्पताल में उपचाराधीन लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह पिछले लगभग एक साल से स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी में डिवीजन इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। लक्ष्मण के अनुसार देर रात उन्हें कार्यालय बुलाया जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। लक्ष्मण का कहना है कि वह पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को देंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।