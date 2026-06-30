Jagan Gurjar: दूध बेचने से चंबल का कुख्यात दस्यु बनने तक, नहीं सुलझी AK-47 की गुत्थी, जानें जगन गुर्जर की क्राइम स्टोरी

जगन गुर्जर ने गत 12 जून 2019 को एक ही दिन में कई घटनाएं की जिससे वह एक दफा फिर से सुर्खियों में आ गया। जगन ने बाड़ी में पुराना बस स्टैंड हॉस्पिटल के पास दिन-दहाड़े फायरिंग की। जिसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी। घटना के बाद जगन यहां से गाड़ी में भागा और बसेड़ी टोल नाके पर कुछ लोगों से मारपीट कर सोने का गुर्जा इलाके में पहुंचा। यहां मुखबिरी के शक पर लोगों से मारपीट की। इसके बाद रात में यह गांव बसई डांग थाने के गांव करण सिंह का पुरा पहुंचा और यहां महिलाओं और बच्चों से मारपीट की। उक्त घटना में आरोप है कि जगन ने हथियार के बल पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया। उक्त घटना में बसई डांग थाने में मामला दर्ज हुआ। उक्त कांड से राजस्थान में हंगामा हो गया। जिस पर पुलिस तलाश शुरू की। दबाव बनने पर बाद बदमाश ने 28 जून 2019 को बाड़ी सदर थाने में सरेंडर कर दिया।