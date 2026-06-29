Jagan Gurjar Murder: डकैत जगन गुर्जर का कातिल बोला- परेशान करता था, मैंने ही मारा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विष्णु अजान के खिलाफ भरतपुर शहर के विभिन्न थानों में बाइक चोरी के तीन मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में गिरफ्तारी के बाद 2023 में वह सेवर जेल पहुंचा। यहीं से उसके अपराध की दिशा बदल गई। सेवर जेल में बंद रहने के दौरान विष्णु कृपाल गैंग के संपर्क में आया। गैंग के गुर्गों ने उसकी जमानत कराने के साथ ही रहने-खाने का भी जिम्मा उठा लिया। जमानत के बाद वह दो सप्ताह तक कृपाल के घर पर ही रहा, जहां उसे गैंग द्वारा अंजाम दी गई वारदातों में शामिल किया गया।