‘होंठ नीले पड़े थे, हॉस्पिटल ले जाते तो जिंदा होता प्रिंस’, जयपुर में छात्र की मौत पर दोस्त ने बताई दर्दभरी दास्तां

दोस्त का आरोप है कि करीब 1 घंटे तक प्रिंस को वहीं रखा। उसकी सांस लेने में परेशानी हो रही थी, होंठ नीले पड़ गए थे और मुंह से झाग निकल रहा था। CPR देने के लिए कहने पर स्टॉफ ने कथित तौर पर कहा कि वे डॉक्टर नहीं हैं। दोस्त ने बताया कि इससे पहले प्रिंस बिल्कुल ठीक था और उन्होंने साथ में खाना भी खाया था। उसने आधी पेटीज फेंक दी थी और आरोप लगाया कि पेटीज से बदबू भी आ रही थी। दोस्त का कहना है कि अगर उसे समय पर अस्पताल भेज दिया जाता तो शायद वह जिंदा होता। उसने यह भी बताया कि स्कूल में मेडिकल रूम नहीं है।