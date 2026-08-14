जयपुर में प्रिंस की मौत पर बवाल: CCTV फुटेज में दिखी स्कूल प्रशासन की चूक! स्कूल के बाहर आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन

प्रिंस के माता-पिता ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मां निर्मला का कहना है कि जब वह स्कूल पहुंचीं तो प्रिंस सोफे पर पड़ा था और उसकी हालत बेहद खराब थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद बच्चे को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। पिता अमित सोनी का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद उन्हें फोन कर खुद वाहन लेकर आने के लिए कहा, जबकि अस्पताल स्कूल से महज करीब 100 मीटर दूर था। परिजनों का आरोप है कि अगर प्रिंस को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाता और तत्काल इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।